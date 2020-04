101-latek pokonał koronawirusa. Zdjęcie staruszka podbiło sieć

Keith Watson mieszka w Worcestershire. 101-letni mężczyzna w chwili przyjęcia do szpitala miał gorączkę, a przeprowadzony test wykazał zakażenie koronawirusem. Historia Keitha ma pozytywne zakończenie, ponieważ starszy mężczyzna pokonał chorobę i został wypisany ze szpitala. „To jest Keith, ma 101 lat. Dziś wrócił do domu po pokonaniu koronawirusa. Gratulacje dla wszystkich na Oddziale 12 w Szpitalu Alexandra za opiekę nad Keithem” – czytamy we wpisie Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust na Facebooku.

Synowa 101-letniego mężczyzny powiedziała, że Keith Watson jest „niesamowity jak na swój wiek”. – Był w szpitalu ponieważ przewrócił się w domu opieki i niezbędne było przeprowadzenie operacji, co i tak w jego wieku było obciążające, ale przeszedł przez to. Miał temperaturę, więc szpital podjął wszelkie środki ostrożności i lekarze postanowili wykonać test na obecność koronawirusa, a badanie dało wynik pozytywny – opisała. – Kiedy dowiedzieliśmy się, że został pozytywnie przetestowany, myśleliśmy o najgorszym – dodała synowa mężczyzny.

Czytaj także:

Długie suknie na każdy dzień „kwarantanny”? Ta kobieta ćwiczy, gotuje i pracuje w wieczorowych kreacjach