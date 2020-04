Niezwykła przyjaźń chłopczyka i trzech gigantycznych psów. „To podnosi na duchu”

Ponad 300 tys. razy zostało odtworzone nagranie, na którym widać malutkie dziecko wtulające się w puszystego psa. Noworodek nie czuje żadnych obaw przed zwierzęciem, które jest od niego kilka razy większe. Co ciekawe, jak się okazuje, nie był to zbieg okoliczności. W ten sposób dziecko wraz z Samsonem i dwoma innymi psami wymieniają czułości stale, co uwieczniają rodzice chłopca na fotografiach, które publikują w mediach społecznościowych.

Rodzice chłopca, Jessica i Alex, w wywiadzie dla Fox News powiedzieli, z czego ich zdaniem wynika niezwykła popularność nagrania, które zamieścili na Instagramie. – Wydaje mi się, że ludzie chcą teraz patrzeć na podnoszące na duchu rzeczy, co pozwoli im oderwać się od tego, co dzieje się w rzeczywistości – twierdzą Jessica i Alex, nawiązując do rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Konto na Instagramie, którego głównym bohaterem jest Goldendoodle Samson obserwuje już 600 tys. internautów. – Cieszę się, że możemy sprawić, że ludzie się uśmiechną – dodają nieco rozbawieni Jessica i Alex.

Czytaj także:

Maseczki, rękawiczki i zaledwie kilku gości. Tak wyglądają śluby w dobie koronawirusa