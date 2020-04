Rosjanin wypadł z okna. Dostał mandat za wyjście z domu

Opisywana tutaj sytuacja rozegrała się w kilkunastopiętrowym bloku w południowo-wschodniej części Moskwy. Policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z okna i wisi na dużej wysokości, trzymając się parapetu. Nierozważny Rosjanin stracił równowagę, kiedy próbował zrobić sobie selfie. Jego dziewczyna nie była w stanie wciągnąć go do mieszkania, dlatego zadzwoniła po pomoc służb.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze pomogli 36-latkowi wdrapać się z powrotem do mieszkania, by po chwili ukarać go mandatem. Okazało się, że mieszkanie nie było jego, tylko partnerki, a bohater tej historii przyszedł jedynie w odwiedziny. W związku z wprowadzonymi w stolicy Rosji ograniczeniami ruchu i nakazem pozostawania w domu, jako podstawę wypisania mandatu podano przepisy o izolowaniu się.

Za złamanie zasad "samoizolacji" tylko w sobotę 11 kwietnia ukarano ponad 1300 osób.

Czytaj także:

Automatyczne rozpoznawanie twarzy i elektroniczne przepustki. Tak Moskwa walczy z koronawirusemCzytaj także:

Rosja. Ponad 10 tys. przypadków koronawirusa, ponad milion testów