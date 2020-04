Niepokorni Włosi. 23 tysiące kar za łamanie zakazów w świąteczny weekend

Kontrole policyjne we Włoszech w czasie pandemii koronawirusa

10 milionów kontroli przeprowadzono we Włoszech w pierwszym miesiącu obowiązywania restrykcji w ramach walki z epidemią koronawirusa – podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rzymie. Podczas Świąt kontrole te zostały nasilone, by nie dopuścić do wyjazdów.