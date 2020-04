Bernardyn gigant! Zdjęcia tego psa robią niesamowite wrażenie

Elvis, gigantyczny pies rasy bernardyn, ma dopiero dwa lata. Na profilu psa na Instagramie obserwuje go prawie 9 tys. ludzi. Jego cechą charakterystyczną, oprócz oczywiście jego wielkości, jest długi wystający język.

Bernardyny to rasa psów zaliczana do grupy molosów. Została wyhodowana przez szwajcarskich mnichów do pełnienia funkcji psa pociągowego i psa-towarzysza. Przedstawiciele tej rasy należą do największych i najcięższych psów. Ich wysokość w przypadku psów to 70-90 cm, a w przypadku suk 65-80 cm. Osiągają masę od 55 do ponad 100 kilogramów.

