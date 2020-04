Parlament Europejski otwiera się dla bezdomnych. Będą posiłki i schronienie

– To konkretna solidarność z obywatelami. To jest przesłanie Parlamentu Europejskiego. W porozumieniu z regionem stołecznym Brukseli postanowiliśmy udostępnić część naszego budynku osobom bezdomnym i najbardziej potrzebującym na czas tego poważnego zagrożenia dla zdrowia – oświadczył przewodniczący PE David Sassoli.

W Brukseli w jednym z budynków PE mają zostać utworzone dwie przestrzenie. Jedna dla bezdomnych, a druga dla tych, którzy opuszczą szpital, ale nadal nie mogą wrócić do domu, bo powinny odbywać kwarantannę. Dodatkowo kuchnie PE, przygotują ponad 1000 posiłków dziennie dla tych w potrzebie oraz dla pracowników ochrony zdrowia. Normalnie odpowiadają one za zaopatrzenie stołówek i restauracji, gdzie na co dzień stołują się eurodeputowani, ich asystenci oraz goście PE.

– Jesteśmy blisko tych, którzy cierpią, którzy niestrudzenie pracują w naszych szpitalach, blisko mieszkańców Brukseli, a także Strasburga i Luksemburga, tych którzy nas goszczą, a dziś potrzebują naszej pomocy. Siłą Europy jest jej zdolność do działania w solidarności – zaznaczył Sassoli w przesłaniu wideo.

Siedziba PE w Strasburgu

Druga siedziba Parlamentu Europejskiego we francuskim Strasburgu, która gości jedynie sesje plenarne zazwyczaj raz w miesiącu też ma zmienić swoje przeznaczanie w związku z pandemią. Miejsce zostało udostępnione francuskim władzom, które zapowiedziały, że zorganizują tam centrum kontroli i konsultacji dla osób podejrzewających u siebie COVID-19. Położony na obrzeżu miasta ogromny kompleks idealnie się nadaje, do tego by chorzy nie spotykali się przez przypadek z niebędącymi zakażonymi pacjentami miejskiego szpitala.

Parlament Europejski zaoferował też udostępnienie swojej floty pojazdów zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu oraz Luksemburgu na potrzeby związane z pandemią, w tym na transport sprzętu medycznego. – Mamy porozumienie, a teraz władze lokalne mogą zacząć planować, kiedy chcą to uruchomić. Wdrożenie jest w ich rękach – zaznaczyła w rozmowie z PAP rzeczniczka PE.

Kierownictwo Parlamentu Europejskiego jeszcze na początku marca podjęło decyzje o rezygnacji z organizacji sesji w Strasburgu w związku z zagrożeniem związanym z pandemią. W drugiej połowie marca zapadła decyzja, że deputowani nie muszą przyjeżdżać do Brukseli, tylko mogą uczestniczyć w sesji plenarnej zdalnie, głosując za pośrednictwem poczty elektronicznej. Choć posiedzenia komisji i sesje plenarne teoretycznie nadal się odbywają w belgijskiej stolicy, parlament jest zamknięty dla gości z zewnątrz i dziennikarzy, a jego budynki są praktycznie puste.

