Powstała petycja wzywająca do rezygnacji dyrektora generalnego WHO. Co zarzucają mu jej inicjatorzy?

Petycja powstała na stronie internetowej change.org i już podpisało ją ponad 920 tys. ludzi. Inicjatorzy akcji chcą zebrać milion podpisów.

Organizatorzy przypominają, że 23 stycznia 2020 roku Tedros Adhanom Ghebreyesus odmówił uznania pandemii koronawirusa za globalny stan zagrożenia zdrowia. „Jak wszyscy wiemy, nie ma na razie pewnych metod leczenia koroanwirusa. Liczba zarażonych i zgonów wzrosła ponad dziesięciokrotnie w ciągu zaledwie 5 dni” – czytamy. „Jesteśmy przekonani, że Tedros Adhanom Ghebreyesus nie nadaje się do roli dyrektora generalnego WHO. Wzywamy do jego natychmiastowej rezygnacji” – piszą inicjatorzy.

Dalej zaznaczają, że postawa WHO powinna być „neutralna politycznie” , natomiast Tedros Adhanom Ghebreyesus wierzy we wszystkie liczby podawane przez rząd chiński, bez wszczęcia żadnego dochodzenia w tej sprawie. „Z drugiej strony Tajwan nie powinien być wykluczony z WHO z powodów politycznych. Ich technologie są znacznie bardziej zaawansowane niż w niektórych krajach z listy WHO” – piszą inicjatorzy. „Pomóżcie światu ponownie odzyskać wiarę w ONZ i WHO” – kończą.

Czytaj także:

Parlament Europejski otwiera się dla bezdomnych. Będą posiłki i schronienie