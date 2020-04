Włochy. Wzrost liczby zgonów z powodu COVID-19, ponad 20 tys. ofiar śmiertelnych

W poniedziałek 13 kwietnia Obrona Cywilna poinformowała o 3 153 nowych wykrytych przypadkach koronawirusa i 566 nowych ofiarach śmiertelnych. To wzrost w porównaniu do niedzieli, kiedy to zanotowano tylko 431 zgonów.

Łączny bilans zakażonych we Włoszech wzrósł do 159 516 osób, a zmarłych z powodu COVID-19 – do 20 465 osób. Wyleczonych zostało już 35 435 osób – o 1 224 więcej w porównaniu do poprzedniej doby. Najtrudniejsza sytuacja jest nadal w Lombardii, gdzie w ciągu 24 godzin zanotowano 1 262 nowe przypadki i 280 zgonów.

– Trend jest teraz wiarygodny. Biorąc pod uwagę redukcję liczby hospitalizowanych pacjentów, pacjentów na oddziałach intensywnej opieki i liczbę ofiar śmiertelnych, możemy powiedzieć, że środki, które zostały przyjęte i przedłużone, działają na wirusa – powiedział Luca Richeldi, dyrektor oddziału pulmonologii kliniki Gemelli w Rzymie i członek komitetu techniczno-naukowego ds. walki z koronawirusem.

