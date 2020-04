Włochy. Lekarze udzielili komunii chorym na COVID-19. „Płakałem razem z nimi”

Lekarz, cytowany przez Ansę podkreślił: „Zdaję sobie sprawę z tego, że w walce z koronawirusem nasz wysiłek jest zbyt skupiony na walce z chorobą fizyczną pacjentów”. Doktor Risaliti roznosił komunię chorym na COVID-19 razem z kilkoma innymi lekarzami na całkowicie zamkniętym oddziale. Wyjaśnił, że z inicjatywą tą wystąpił personel szpitala.

– Po tym, gdy Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego i zauważył, że pracownicy służby zdrowia powinni pełnić rolę pośredników między Kościołem a osobami cierpiącymi, postanowiliśmy, że zaproponujemy, że to my rozniesiemy komunię w Wielkanoc – dodał lekarz z Prato. Zastrzegł zarazem: „Byliśmy jedyni, którzy mogliśmy to zrobić, biorąc pod uwagę to, że tylko my możemy wejść do tych sal”.

Doktor Risaliti powiedział: „W tym momencie trudności lekarze rozumieją rozłąkę pacjentów z ich bliskimi. To osoby osamotnione, cierpiące, nie tylko na ciele, ale i na duszy”.

To nadzwyczajne udzielenie komunii zostało zorganizowane dzięki pomocy kapelana szpitala księdza Carlo Bergamaschiego, który skontaktował się z miejscową diecezją i w jej imieniu udzielił im na to zgody.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)