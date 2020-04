Dramatyczne informacje z Włoch. Zmarło kolejne 600 osób

Jak podaje „Il Messaggero”, w ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarły kolejne 602 osoby, u których lekarze zdiagnozowali COVID-19. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł zatem do 21 067 osób. Przeprowadzenie testów laboratoryjnych potwierdziło również ponad 2,9 tys. nowych zakażeń koronawirusem na terenie kraju, podnosząc liczbę wszystkich zdiagnozowanych przypadków do 162,4 tys. Lekarze stan ponad 3,1 tys. pacjentów określają jako poważny lub krytyczny. W tym gąszczu negatywnych informacji, pozytywnie może napawać fakt, że we Włoszech dotychczas wyzdrowiało ponad 37 tys. pacjentów.

Koronawirus na świecie

Włochy zajmują obecnie drugie miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych COVID-19 (po Stanach Zjednoczonych – ponad 24 tys. zgonów), a także trzecie miejsce pod względem potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym zestawieniu drugą pozycję zajmuje Hiszpania (ponad 172,5 tys. przypadków) a pierwszą Stany Zjednoczone (ponad 590 tys. przypadków).

Czytaj także:

U 22-latki potwierdzono zakażenie koronawirusem. „Bałam się, że umrę”