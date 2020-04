Donald Trump zawiesza wpłatę składek na WHO. „Jej liczne błędy przyczyniły się do wielu śmierci”

We wtorek 14 kwietnia na konferencji prasowej przed Białym Domem, prezydent USA poinformował, że polecił swojej administracji wstrzymanie płacenia składek na Światową Organizację Zdrowia. – Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – mówił Donald Trump oskrażając o dezinformację WHO. – Jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci – stwierdził.

Trump uważa, że WHO działało niewłaściwie ufając w dane o koronawirusie podawane przez chińskie władze i tym samym „promując dezinformację” Chin. Jego zdaniem to spowodowało dramatyczne pogorszenie się sytuacji i rozprzestrzenienie COVID-19 na cały świat. Amerykański prezydent miał szczególnie za złe WHO, że, jak twierdzi, jeszcze na początku epidemii skrytykowała podjętą przez niego decyzję zamknięcia granicy przed Chińczykami. – WHO nie spełniła swojego podstawowego obowiązku i musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności – zapowiedział Trump.

Prezydent USA stwierdził, że finansowanie WHO będzie wstrzymane na 60 do 90 dni. W tym czasie ma zostać wyjaśnione jaką rolę organizacja ta odegrała w „niewłaściwym zarządzaniu i w ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa” w kontekście informacji otrzymywanych od Chin.

USA są największym darczyńcą jeśli chodzi o finansowanie WHO, które jest jedną z organizacji wyspecjalizowanych ONZ. W zeszłym roku Ameryka przekazała WHO ponad 400 milionów dolarów, co stanowiło ok. 15 proc. budżetu organizacji

Odpowiedź ONZ

Decyzje Donalda Trumpa skomentował Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. To nie jest czas na zmniejszanie zasobów WHO, ani jakiejkolwiek innej organizacji humanitarnej walczącej z wirusem – oświadczył. – Teraz jest czas na jedność i współpracę międzynarodowej społeczności, by powstrzymać tego wirusa i jego przerażające skutki – dodał.

