Mija rok od pożaru w Notre Dame. Tak dzisiaj wygląda katedra

Przypomnijmy, pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w 15 kwietnia 2019 roku około godziny 19. Ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, gdzie trwały prace renowacyjne, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Z ogniem do godziny 3 rano walczyło kilkuset strażaków. Ostatecznie udało się uchronić główną konstrukcję i dwie wieże. W trakcie pożaru runęła iglica i zawalił się dach. Pożar zniszczył część wnętrza, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego podpalenia.

Renowacja przesunięta?

Pożar katedry skłonił Francuzów do okazywania solidarności i organizacji zbiórek na rzecz odbudowy katedry. Podobne działania przeprowadzano w innych krajach, w tym również w Polsce. I chociaż Emmanuel Macron początkowo zapewniał, że renowacja zniszczonej przez ogień katedry potrwa pięć lat, to już dzisiaj wiadomo, że dotrzymanie tego terminu będzie raczej nierealne. Wszystko przez epidemię koronawirusa, która zmusiła francuski rząd do podjęcia restrykcyjnych działań, które objęły również odbudowę Notre Dame. 16 marca wstrzymano prace remontowe, przez co zaplanowane na czerwiec zakończenie demontażu uszkodzonego rusztowania zostanie przesunięte w czasie.

Pod znakiem zapytania stoi nie tylko termin zakończenia renowacji, ale również suma środków przeznaczonych na remont. Darczyńcy z całego świata zadeklarowali przeznaczenie 850 mln euro, ale prawdopodobnie kwota będzie nieco niższa. Jedna z organizacji zajmujących się zbieraniem funduszy na odrestaurowanie Notre Dame przekazała w ubiegłym tygodniu, że 92 proc. z obiecanych 228 mln euro to „stanowcze i ostateczne zobowiązania” , ale jak do tej pory wpłacono jedynie 38 proc. z tej sumy – podaje CNN.

Czytaj także:

Francja. Macron przedłuża narodową kwarantannę. „Epidemia nie jest jeszcze pod kontrolą”