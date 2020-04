Koronawirus powstał z przyczyn naturalnych? Amerykanie już dwa lata temu odwiedzili laboratorium w Wuhan

Koronawirus prawdopodobnie powstał z przyczyn naturalnych, ale nie ma co do tego pewności – oświadczył we wtorek przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generał Mark Milley.

Na konferencji w Pentagonie generał Mark Milley przyznał, że w mediach jest wiele spekulacji na temat pochodzenia wirusa. Potwierdził, że sprawę próbują wyjaśnić służby wywiadowcze USA. – Na ten moment powiem, że to jest nierozstrzygnięte, ale dowody wydają się wskazywać, że to natura. Ale nie wiemy tego na pewno – ocenił amerykański wojskowy pytany o pochodzenie koronawirusa. Dyplomaci wysyłali ostrzeżenia? Wcześniej we wtorek dziennik „Washington Post” informował, że na dwa lata przed epidemią amerykańscy dyplomaci kilkukrotnie odwiedzili laboratorium w chińskim mieście Wuhan. „Wysłali dwa oficjalne ostrzeżenia do Waszyngtonu dotyczące niewystarczających procedur bezpieczeństwa w laboratorium, w którym przeprowadzano ryzykowne badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy” – czytamy w artykule Josha Rogina. Autor podkreśla, że naukowcy w większości oceniają, że wirus pochodzi od zwierząt i powstał bez ingerencji człowieka. Z Waszyngtonu Mateusz Obremski Czytaj także:

