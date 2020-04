Uratował wycieńczonego psa. Te zdjęcia przywracają wiarę w ludzi

Użytkownik nofx-linoleum opublikował kilka dni temu w serwisie Reddit historię, która doczekała się tysięcy reakcji. Mężczyzna mieszkający na Karaibach wyjaśnił, że w jego regionie mieszkańcy często ogradzają swoje działki nie płotami, a grubymi łańcuchami, przez co doskonale widać, co dzieje się na danym podwórku. Dzięki temu mężczyzna zauważył u jednego z sąsiadów zaniedbanego psa, który był wychudzony i apatyczny. Autor posta zaczął krzyczeć próbując zwrócić uwagę właścicieli czworonoga, ale ci nie odpowiadali. Wtedy doszedł do wniosku, że nikogo nie ma w domu i postanowił uratować zwierzę. Z pomocą kolegi przeniósł psa przez ogrodzenie i zaczął się nim opiekować.

Regularne dokarmianie i fachowa opieka sprawiła, że zwierzę zaczęło wracać do pełni sił. Sunny, bo tak nazwał go użytkownik Reddita, jest suczką i mieszka z nim już od dwóch miesięcy. Mężczyzna podzielił się swoją historią jednak dopiero teraz chcąc pokazać, jaką metamorfozę przeszła jego podopieczna. Z zagłodzonego i wychudzonego psa stała się zdrowym czworonogiem. Część internautów pochwaliła nowego właściciela zwierzęcia za heroiczną postawę i uratowanie pupila. Inni zauważyli jednak, że prawdopodobnie dopuścił się on kradzieży i powinien zrobić wszystko, by nawiązać kontakt z prawowitymi opiekunami czworonoga.

