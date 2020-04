Włochy. 578 osób zmarło z powodu koronawirusa, 1 127 nowych zakażonych

Najnowsze dane przekazała Obrona Cywilna. We Włoszech zakażonych koronawirusem od początku epidemii zostało 165 155 osób, z czego 21 645 zmarło, a 38 092 zostały uznane za wyleczone. Obecnie na COVID-19 choruje 105 418 osób, z czego 3 079 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Ponad 70 proc. chorych, 74 696 osób, przebywa w izolacji domowej, reszta jest w szpitalach.

W ciągu minionej doby wykryto 1 127 nowych zakażeń SARS-CoV-2, 578 pacjentów zmarło. To niewielki spadek liczby zgonów w porównaniu do poprzedniej doby, kiedy to zanotowano ich 602.

Od początku trwania epidemii pobrane zostały 1 117 404 wymazy, z czego w ciągu ostatniej doby 43 715.

