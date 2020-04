Drastyczny plan kryzysowy w niemieckim zoo. Jednymi zwierzętami chcą karmić inne

Dyrektor Tierpark Neumünster, znajdującego się godzinę jazdy samochodem na północ od Hamburga, zapewniała, iż przedstawiony plan zostanie przeprowadzony dopiero w ostateczności. Zwracała uwagę, że zoo musi być jednak gotowe na każdą ewentualność, zwłaszcza w obecnej kryzysowej sytuacji. Ze względu na ogólnokrajowe obostrzenia i zamknięcie tego typu miejsc, od kilku tygodni obiekt nie zarabia na swoje utrzymanie.

– Jeżeli – i jest to naprawdę najgorszy, najgorszy ze wszystkich scenariusz – jeżeli nie będę dłużej miał pieniędzy na karmę, albo jeżeli mój zaopatrzeniowiec nie będzie w stanie dostarczyć żywności ze względu na obostrzenia, wtedy zabiję zwierzęta, żeby nakarmić inne zwierzęta – przekazała agencji DPA dyrektor Verena Kaspari.

Nie przedstawiono szczegółowych założeń tego planu, nie wiadomo więc, które zwierzęta zostaną poświęcone w pierwszej kolejności. Wiadomo jedynie, że w razie wprowadzenia planu w życie, ostatnim zachowanym mieszkańcem zoo zostanie Vitus, największy żyjący w Niemczech niedźwiedź polarny.

Drastyczna propozycja z Neumünster to oczywiście swego rodzaju wołanie o pomoc i próba ściągnięcia uwagi na problem zamkniętych ogrodów zoologicznych. To także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o ostateczne środki w czasie kryzysu. Już teraz w niektórych miejscach odseparowano od siebie zdrowe zwierzęta, by nie mogły się rozmnażać.

