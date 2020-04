99-letni weteran pokonał koronawirusa. „To dla mnie więcej, niż wygranie wojny”

Szpaler utworzony przez lekarzy i pielęgniarki, radosna melodia grana na trąbce i brawa od medyków – z takimi honorami wypisywano ze szpitala 99-letniego Ermando Pivetę. Brazylijczyk opuszczał szpital w wojskowej czapce, salutując pracownikom medycznym ze swojego wózka. Tego dnia stał sie oficjalnie najstarszą osobą w swoim kraju, która wyleczyła się z COVID-19.

– Wygranie tej bitwy było dla mnie czymś więcej niż wygraniem wojny – mówił zebranym na miejscu dziennikarzom. – Na wojnie zabijasz. Tutaj musisz walczyć, by przeżyć – podkreślał. Piveta w czasie II wojny światowej walczył w Afryce. Dosłużył się stopnia porucznika.

U Pivety wykryto koronawirusa przed około dwoma tygodniami. Na intensywnej terapii spędził jednak tylko dwa dni, kiedy rozwinęło się u niego silne zapalenie płuc. Poradził sobie bez respiratora, a zdaniem lekarzy o wszystkim zdecydowała jego świetna kondycja fizyczna, którą zawdzięczał karierze wojskowego i dobrym genom.

Historia blisko stuletniego weterana to jeden z nielicznych pozytywnych momentów z brazylijskiego „frontu” walki z koronawirusem. Do tej pory w kraju tym odnotowano już blisko 29 tys. zakażeń, z powodu COVID-19 zmarły 1 760 osób. We wtorek 14 i środę 15 kwietnia informowano o ponad dwustu zgonach na dobę.

