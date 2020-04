Emocjonalne przemówienie szefowej KE. Wspomniała Polkę, której nie zaliczono do grona ofiar koronawirusa

– Żadne słowa nie wyrażą w pełni cierpienia, które przeżywa teraz Europa i ludzie na całym świecie – powiedziała na początku swojego przemówienia Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej zaczęła po chwili wymieniać ofiary pandemii koronawirusa, wspominając m.in. o włoskim lekarzu Gino, który pomimo emerytalnego wieku wrócił do pracy w szpitalu, by ratować życie innym. Mówiła także o Suzanne z Belgii, która „oddała swój respirator młodszym od siebie” . – Będziemy pamiętać o polskiej matce, która już nie zobaczy, jak dorasta jej niedawno narodzone dziecko – zaznaczyła mając na myśli prawdopodobnie 27-latkę, która zmarła w Łańcucie krótko po porodzie. Przypomnijmy, chociaż początkowo podawano, że przyczyną jej śmierci był koronawirus, to ostatecznie jako powód zgonu wpisano sepsę.

„Cała Europa dziś serdecznie przeprasza”

Von der Leyen stwierdziła, że do pokonania pandemii „potrzebna jest prawda” . – Tak, to prawda, że nikt nie był na to gotowy. To prawda, że na samym początku, gdy Włochy potrzebowały pomocy, zbyt wielu z nas nie było na czas tam, gdzie należało. Za to cała Europa dziś serdecznie przeprasza – zaznaczyła niemiecka polityk. Przewodnicząca KE wspomniała o solidarności, dzięki której „polscy ratownicy i rumuńscy lekarze śpieszą na pomoc we Włoszech” , a kolejne rządy wysyłają swoje respiratory do innych państw.

W swoim przemówieniu von der Leyen wymieniła działania, jakie podejmują państwa członkowskie. – Stworzyliśmy wspólne zapasy sprzętu medycznego i wspólnie inwestujemy w badania nad szczepionkami. Zadbaliśmy o centralne zamówienia najpilniej potrzebnych materiałów na światowym rynku i powołaliśmy zespół najlepszych ekspertów z całej Europy, którzy regularnie służą swoją najlepszą wiedzą w celu ratowania życia – mówiła. Zapowiedziała także przekierowanie 3 mld euro na m.in. zakup respiratorów, sprzętu ochronnego, upowszechnienie testów czy zapewnienie lepszej pomocy medycznej chociażby w obozach dla uchodźców.

