Szwedzka księżna przeszła kurs medyczny. Będzie pomagała w walce z koronawirusem

Zofia Hellqvist pięć lat temu wyszła za księcia Karola Filipa, dołączając tym samym do szwedzkiej rodziny królewskiej. Księżniczka jest honorowym członkiem władz Sophiahemmet University College w Sztokholmie, gdzie przeszła ostatnio trzydniowy kurs medyczny. Razem z innymi 80 wolontariuszami została przeszkolona przez ekspertów, którzy uczyli uczestników kursu, jak mają postępować podczas walki z pandemią koronawirusa.

Co będzie robiła księżna?

„W kryzysie, w którym się znajdujemy, księżna chce zaangażować się oraz wnieść wkład jako wolontariusz, aby zmniejszyć duże obciążenie wśród pracowników służby zdrowia” – przekazała szwedzka rodzina królewska w oświadczeniu cytowanym przez The Independent. Rzecznik szpitala Sophiahemmet poinformował z kolei, że wolontariusze kończący kurs nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z pacjentami zakażonymi koronawrisuem. Do ich zadań będzie należało pomaganie lekarzom i pielęgniarkom w ten sposób, by tym było łatwiej podejmować obowiązki. „Wolontariusze mają dezynfekować sprzęt, pracować w kuchni czy sprzątać” – podano w komunikacie.

Na terenie Szwecji potwierdzono do tej pory ponad 12,5 tys. przypadków koronawriusa. Zmarło już około 1300 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19.

