Samolot stanął w płomieniach po lądowaniu. Rosjanie pokazują nowy film i oskarżają pilota

5 maja 2019 roku doszło do katastrofy samolotu Suchoj Superjet 100 linii Aerofłot, który miał lecieć z Moskwy do Murmańska. Samolot wystartował kilka minut po godzie 18:00. Wkrótce po tym piloci zgłosili do wieży kontroli lotów, że mają problemy z maszyną i podjęli decyzję o zawróceniu do moskiewskiego portu. Lądowanie awaryjne nastąpiło o godzinie 18:30.

Podczas awaryjnego lądowania samolot uderzył o płytę lotniska, co spowodowało, że paliwo wylało się ze zbiorników, a tył maszyny stanął w płomieniach. W trakcie ewakuacji, część pasażerów wydostała się o własnych siłach. Pożar ugaszono o godzinie 18:48.

W katastrofie zginęło 41 osób Wśród 37 osób, które ocalały z katastrofy było czworo członków załogi. Rosyjscy śledczy podają, że większość ofiar śmiertelnych zmarła na skutek zatrucia dymem.

Oskarżenie pilota

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował w czwartek 16 kwietnia, że po blisko roku dochodzenie mające ustalić przyczyny katastrofy dobiegło końca. Śledczy uważają, że do tragedii nie doprowadziła awaria samolotu, a niewłaściwe zachowanie pilota.

Pilot samolotu Dienis Jewdokimow został oskarżony o naruszenie przepisów kodeksu karnego dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i lotniczego. Akt oskarżenia trafił już na biurko rosyjskiego Prokuratora Generalnego.

Czytaj także:

Największy samolot transportowy przyleciał do Warszawy. Tak wyglądało lądowanie