Oblał benzyną i podpalił przypadkowego mężczyznę. Bezdomny walczy o życie

Do zdarzenia doszło w Santa Ala w Kalifornii. Bezdomny siedział na chodniku, gdy ktoś podjechał do niego na rowerze, kilka razy oblał go łatwopalną substancją i podpalił zapalniczką. Następnie mężczyzna odjechał z miejsca okrutnego ataku.

Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Uwaga, poniższe nagranie jest drastyczne, mimo że policja ucięła je zanim płomienie w całości objęły mężczyznę.

Bezdomny doznał obrażeń pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Został zabrany do lokalnego szpitala, gdzie w stanie krytycznym walczy o życie.

Policja szybko namierzyła sprawcę ataku. To osoba przyjezdna, 45-letni Adrian Alberto Rodriguez Herrera. Oficerowie specjalizujący się w kontaktach z bezdomnymi zatrzymali go ponieważ on i jego rower pasowali do opisu podpalacza. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem podpalenia i usiłowania morderstwa.

Śledztwo jest w toku. Policja i prokuratura zbierają dalsze dowody przeciwko oskarżonemu.

Czytaj także:

Katastrofa w USA. W miesiąc przybyło… 22 miliony bezrobotnych