Afryka może stać się kolejnym epicentrum pandemii koronawirusa. WHO bije na alarm

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Afryka może stać się kolejnym epicentrum pandemii koronawirusa. Brak dostępu do czystej wody, a także katastrofalny stan wyposażenia ośrodków medycznych to tylko niektóre problemy, z którymi na co dzień zmagają się mieszkańcy.