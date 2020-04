Włoski ekspert WHO: Druga fala epidemii na jesieni jest pewna

Druga fala epidemii koronawirusa na jesieni „to więcej niż hipoteza, to pewność” – uważa przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi. Zaapelował, by nie spieszyć się z otwieraniem kraju.