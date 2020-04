Wygląda jak połączenie Angeliny Jolie i zombie. Zdiagnozowano u niej koronawirusa

Fox News powołując się na doniesienia organizacji Center for Human Rights przekazał, że Fatemeh Khishvand, znana także jako Sahar Tabar, ma koronawirusa i jest podłączona do respiratora. Celebrytka, która znana jest z zamiłowania do mocnego makijażu i wyglądu przypominającego połączenie Angeliny Jolie oraz zombie, od kilku miesięcy przebywa w więzieniu. Chociaż prawnik 22-latki wielokrotnie prosił o zwolnienie jej za kaucją w związku z pandemią koronawirusa, to sędzia za każdym razem odmawiał. – Uważamy za niedopuszczalne, że ta młoda kobieta została zakażona w tych okolicznościach, podczas gdy jej nakaz zatrzymania jest przedłużany przez cały czas pobytu w więzieniu – przekazał mecenas Payam Derafshan.

Władze więzienne wprawdzie zaprzeczają, że Khishvand cierpi na COVID-19, ale zarówno organizacje zajmujące się prawami człowieka w Iranie jak i prawnicy nie wierzą w te zapewnienia. Adwokat 22-latki przekazał, że z relacji innych osadzonych wynika, że warunki w areszcie są bardzo złe, a więźniarki boją się z powodu rozszerzającej się epidemii. – Chcemy, aby władze wydały ogólne rozporządzenie umożliwiające tymczasowe zwolnienie tych osadzonych – zaapelował Derafshan w imieniu innych adwokatów.

Aresztowanie

Sahar Tabar została aresztowana 5 października 2019 roku pod zarzutem bluźnierstwa, podżegania do przemocy, obrażania islamskiego hidżabu i zachęcania młodych ludzi do korupcji. Według agencji informacyjnej Tasnim, jej aresztowanie opierało się na „licznych zgłoszeniach osób publicznych domagających się pociągnięcia jej do odpowiedzialności”.

Ponad miesiąc po aresztowaniu kobiety, irańska telewizja IRTV2 pokazała wywiad z Sahar Tabar, w którym została przedstawiona jako „zombie” i przykład na to, „w jaki sposób chęć, aby stać się sławną w mediach społecznościowych, zrujnowała jej życie”.

Z materiału dowiadujemy się, że rodzice Sahar Tabar rozwiedli się. Ponadto kobieta stwierdziła, że nie chciała nigdy wyglądać jak Angelina Jolie, natomiast przerabiała swoje zdjęcia w Photoshopie, aby przypominać postać z filmu Tima Burtona „Gnijąca Panna Młoda”. Według dziennikarzy z materiału, kobieta żałuje tego, że drastycznie zmieniła swój wygląd. – Moja mama kazała mi przestać, ale nie słuchałam jej. Czasami słowa nieznajomego lub nawet przyjaciela potrafią bardziej wpłynąć na człowieka niż słowa rodzica – dodała.

