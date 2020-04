Ten kot ma rzadką wadę genetyczną. Przez nią wygląda jak... nietoperz

Właścicielką Lucy jest mieszkająca w Izraelu Zilla Bergamini. Kobieta chciała adoptować kota rasy sfinks i miała do wyboru kilkoro młodych z jednego miotu. Zdecydowała się na wspomnianą Lucy, która wyróżniała się spośród swojego rodzeństwa. Zwierzę miało wodogłowie, czyli rzadkie schorzenie neurologiczne charakteryzujące się nagromadzeniem płynu w mózgu. Jeden z weterynarzy badających czworonoga odkrył, że ta wada doprowadziła do nietypowego ukształtowania się czaszki kota, przez co doszło do podrażnienia rogówek. Sprawnie przeprowadzona operacja sprawiła jednak, że Lucy jest już w stanie ruszać powiekami i nie musi przyjmować kropli do oczu.

Kolejnym problemem okazał się układ trawienny Lucy, ponieważ kot nie wypróżniał się nawet przez dwa tygodnie. Również tutaj z pomocą przyszli weterynarze, przeprowadzając zabieg. Na tym jednak nie koniec, a zwierzę prawdopodobnie czekają kolejne operacje. Bergamini podkreśla jednak, że jest przygotowana na taki obrót sytuacji. – Jest delikatniejsza niż inne koty. Ale podobnie jak ludzie, również zwierzęta domowe mogą mieć niepełnosprawność i mimo to prowadzić szczęśliwe życie – wyjaśniła.

