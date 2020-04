Optymistyczne wieści z Włoch. Najmniejszy przyrost zgonów od niemal tygodnia

Agencja Ochrony Ludności przekazała najnowsze informacje dotyczące koronawirusa we Włoszech. Chociaż kraj ten wciąż jest daleko od całkowitego pokonania epidemii, to optymizmem napawa ostatni bilans dotyczący zgonów. Wynika z niego, że od piątku zmarły 482 osoby, co stanowi najniższy dzienny wzrost od kilku dni.

Z informacji udostępnionych przez włoskie służby wynika, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 482 zgony pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Dla porównania, dzień wcześniej informowano o 575 ofiarach, a dwa dni temu o 525. Podana dzisiaj liczba stanowi najniższy dzienny wzrost liczby zgonów od 12 kwietnia. Z kolei od początku wybuchu epidemii koronawirusa we Włoszech, czyli od 21 lutego, stwierdzono tam 23 227 przypadków śmiertelnych. Ponad 3 tys. nowych zakażeń Agencja Ochrony Ludności poinformowała także o 3491 nowych zakażeniach – podaje agencja Reutera. Tym samym ogólna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa we Włoszech wynosi już 175 925, co stawia ten kraj na trzecim miejscu w statystykach światowych. Przypomnijmy, więcej zakażeń odnotowano jedynie w Stanach Zjednoczonych (ponad 700 tys.) oraz w Hiszpanii (ponad 190 tys.). Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to Włochy wyprzedzają Hiszpanię, plasując się tuż za USA, gdzie potwierdzono śmierć około 38 tys. pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. Czytaj także:

