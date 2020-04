Kilkadziesiąt grobów dla ofiar koronawirusa? Pojawiły się zdjęcia z brytyjskiego cmentarza

Zdjęcia udostępnione przez agencję SWNS wskazują, że na terenie nekropolii High Wood Cemetery w Nottingham przygotowywany jest teren obejmujący około 5 kwater. Fotografie wykonano w piątek, a zdaniem dziennikarzy sprzęt firmy zatrudnionej przez zarządcę cmentarza pozostał jeszcze na miejscu, przez co prawdopodobnie prace będą kontynuowane w najbliższych dniach. Jednocześnie władze miasta, które sprawują nadzór nad nekropolią, poprosiły w opublikowanym oświadczeniu o „umożliwienie kontynuowania prac w dołach tak szybko i bezpiecznie, jak to tylko możliwe” . Agencja SWNS zauważyła, że decyzję o wykopaniu masowych grobów podjęto w czasie, gdy brytyjskie służby informują o wzrostach liczby ofiar koronawirusa.

Najnowszy bilans

Kolejnych 888 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 15 464 – poinformowało w sobotę po południu ministerstwo zdrowia cytowane przez PAP.

Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek. Jest on nieco wyższy niż ten podany w piątek, gdy poinformowano o 847 zmarłych. Najwyższą dobową liczbę zgonów odnotowano w piątek 10 kwietnia – było ich 980. Podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia statystyki dotyczą tylko zgonów w szpitalach, więc faktyczna liczba jest większa – jak się szacuje o co najmniej 10-15 proc.

Jednocześnie resort zdrowia przekazał, że od początku epidemii przeprowadzono ponad 460,4 tys. testów na obecność koronawirusa, którym poddano ponad 357 tys. osób. W przypadku 114 217 testów uzyskano wynik pozytywny, co oznacza wzrost o 5526 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia. To nieznacznie niższy wzrost niż ten, o którym informowano w piątek. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w piątek do godz. 9 w sobotę.

