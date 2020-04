Już ponad 38 tys. ofiar koronawirusa w USA. Potwierdzono 732 tys. zakażeń

W Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad 732 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Blisko połowa zgonów w USA przypada na stan Nowy Jork (17 761). Liczbę czterech tysięcy ofiar śmiertelnych przekroczono w sobotę w sąsiadującym z nim stanie New Jersey. Podane dane dotyczą doby liczonej od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę.

Trump skrytykował Obamę

Prezydent USA Donald Trump przedstawił w czwartek trzystopniowy plan otwierania amerykańskiej gospodarki. O ewentualnym odmrażaniu gospodarek poszczególnych stanów mają decydować ich gubernatorzy. Na piątkowej konferencji prasowej w Białym Domu Trump powiedział, że Texas oraz Vermont zezwolą na ponowne otwarcie niektórych działalności gospodarczych w poniedziałek. Montana rozpocznie natomiast znoszenie ograniczeń w piątek. – Nadal widzimy wiele pozytywnych oznak, że wirus osiągnął swój szczyt – ocenił w piątek Trump. Mówił, że system „testów (na koronawirusa) jest coraz lepszy” , a w USA w szybkim tempie produkowane są respiratory.

Prezydent USA krytykował administrację Baracka Obamy za niewystarczające wyposażenie szpitali oraz niedobory amunicji. Stwierdził też, że gdyby nie jego zwycięstwo w wyborach w 2016 roku, to „możliwe, że świat by się skończył” . Zdaniem prezydenta epidemia „mogła być powstrzymana w Chinach” . Trump opowiedział się przy tym za konsekwencjami wobec ChRL, jeśli władze tego kraju świadomie przyczyniły się do rozprzestrzenienia wirusa.

Prezydent USA odpowiadał także na pytanie dotyczące relacji z Rosją. – Nikt był twardszy ode mnie wobec (prezydenta Rosji Władimira) Putina. Spójrzcie na sankcje, spójrzcie, co zrobiłem z ich gazociągiem do Europy (Nord Stream 2 – PAP). (...) Równocześnie mam bardzo dobre relacje z Putinem. Mogłem zawrzeć umowę z Rosją i Arabią Saudyjską – powiedział Trump, odnosząc się do porozumienia państw OPEC+ o ograniczenia wydobycia ropy.

