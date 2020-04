Harry próbował ratować relację Meghan z ojcem? „Jeśli kochasz Meg i chcesz to naprawić…”

Książę Harry przed ślubem z Meghan Markle wielokrotnie próbował nawiązać kontakt z ojcem ukochanej i prosił swojego przyszłego teścia, aby przestał udzielać wywiadów gazetom – podaje The Guardian, powołując się na „wiadomości ujawnione w dokumentach sądowych”. Co więcej, podobno oczekiwano, że Thomas Markle poprowadzi swoją córkę do ołtarza.

„Tom, tu Harry ponownie! Naprawdę muszę z tobą porozmawiać. Nie musisz przepraszać, rozumiemy okoliczności, ale »upublicznianie« tylko pogorszy sytuację. Jeśli kochasz Meg i chcesz to naprawić, zadzwoń do mnie, ponieważ istnieją dwie inne opcje, które nie wiążą się z koniecznością rozmowy z mediami, które przypadkowo stworzyły całą tę sytuację. Więc proszę, zadzwoń do mnie, bym mógł wyjaśnić. Meg i ja nie jesteśmy źli, musimy tylko z tobą porozmawiać. Dzięki" – miał napisać wnuczek królowej Elżbiety do swojego przyszłego teścia. Apele członka rodziny królewskiej miały pozostać bez odzewu. Z ustaleń przekazywanych przez The Guardian wynika, że o kontakt z ojcem zabiegała również Meghan Markle, która miała zaproponować mu zagwarantowanie osobistej ochrony.

Wojna z tabloidem

Jak przypomina The Guardian, Harry i Meghan wypowiedzieli wojnę tabloidom. W związku z opisywaniem przez „Mail on Sunday” relacji członków rodziny Markle, Meghan pozwała wydawcę tabloidu m.in. za „rzekome naruszenie prywatności” i bezprawne opublikowanie fragmentu korespondencji. Przedstawiciele wydawcy podkreślają, że ojciec byłej już księżnej nie zastrzegł, że dokument ma pozostać nieujawniony.

Pod koniec ubiegłego roku syn księżnej Diany podjął kroki prawne przeciwko wydawcom dwóch brytyjskich tabloidów – „The Sun” i „Daily Mirror”. Wnuk królowej Elżbiety II zarzucał wówczas dziennikarzom, że podsłuchiwali prywatne rozmowy telefoniczne.

