Zdjęcie krzyczącej z bólu 20-latki obiegło świat. Podpalił ją mąż policjant?

W ubiegłym tygodniu Malak Haider al-Zubaidi została przyjęta do szpitala w mieście Nadżaf w Iraku. Kobieta miała poważnie poparzone ciało. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że to mąż kobiety mógł ją podpalić. Jak podaje Daily Mail, mężczyzna, który jest funkcjonariuszem policji, nie przyznaje się do winy. W mediach społecznościowych zamieścił komunikat, w którym poinformował, że ofiara sama się podpaliła, a następnie skierowała oskarżenia przeciwko niemu i jego rodzinie.

Obrażenia kobiety były na tyle poważne, że mimo wysiłków lekarzy, Malak Haider al-Zubaidi zmarła po niespełna tygodniu od przyjęcia do szpitala – podaje Daily Mail. Świat obiegło zdjęcie 20-letniej kobiety, której twarz jest wykrzywiona w bólu. Stojące wokół niej pielęgniarki wachlują pacjentkę, aby chociaż w małym stopniu złagodzić odczuwany przez nią ból.

Historia Malak Haider al-Zubaidi spowodowała, że w mediach społecznościowych na nowo rozpoczęła się dyskusja o przemocy domowej, której doświadczają kobiety w Iraku. Internauci są wstrząśnięci, czemu dają wyraz w publikowanych komentarzach.

Czytaj także:

„Krzyczał, że wszystkich pozabija, że jest bogiem”. Z rękawów bluzy 27-latka wystawały dwa noże