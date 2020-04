Donald Trump tymczasowo zawiesza imigrację. To odpowiedź na epidemię koronawirusa

„W świetle ataku niewidzialnego wroga, a także potrzeby ochrony miejsc pracy naszych wspaniałych obywateli amerykańskich, podpiszę zarządzenie wykonawcze, aby tymczasowo zawiesić imigrację do Stanów Zjednoczonych” – napisał Donald Trump na Twitterze. Jak podaje agencja Reutera, Biały Dom odmówił przekazania dalszych szczegółów na temat decyzji prezydenta, która została skrytykowana przez demokratów. „Gdy nasz kraj walczy z pandemią, a pracownicy narażają swoje życie na niebezpieczeństwo, prezydent atakuje imigrantów i obwinia innych za swoje niepowodzenia” – stwierdziła była kandydatka na prezydenta, Amy Klobuchar.

Po wprowadzeniu ograniczeń na granicach oraz wstrzymaniu lotów imigracja do Stanów Zjednoczonych i tak jest w dużej mierze ograniczana. W połowie marca rząd zawiesił wszystkie rutynowe usługi wizowe, a obecnie są one prowadzone jedynie w nagłych wypadkach. Pod koniec marca Departament Stanu ogłosił z kolei, że „Stany Zjednoczone są gotowe do współpracy” z osobami, które już wcześniej zostały zidentyfikowane jako kwalifikujące się do uzyskania wizy, a złagodzenie tej regulacji dotyczy m.in. lekarzy, którzy przylatują do USA. Najnowsza decyzja Trumpa, którą on określił jako „tymczasową” jest odbierana jako środek w realizowaniu długoterminowej polityki, która ma na celu ograniczenie imigracji – podkreśla agencja Reutera.

Przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych potwierdzono już niemal 800 tys. przypadków koronawirusa oraz ponad 42 tys. zgonów z powodu COVID-19.

