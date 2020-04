Kilkanaście stron nekrologów. Tak koronawirus wpływa na rozkładówki gazet

Niedzielne wydanie „The Boston Globe” zawierało aż 16 stron nekrologów. W ubiegłym roku o tej samej porze wspomniane pismo opublikowało siedem stron z pożegnaniami zmarłych. – To dosłownie pokazuje, jak śmiertelny może być koronawirus – zauważyła w rozmowie z CNN Jaclyn Reiss, redaktor naczelna cyfrowej edycji pisma. Dziennikarka dodała, że nie da się dokładnie ustalić, ile wydrukowanych zawiadomień o śmierci dotyczy ofiar COVID-19, ponieważ krewni lub przyjaciele nie zawsze decydują się na podanie tego typu informacji. Część ogłoszeń mówiła jednak wprost, że dana osoba zmarła z powodu koronawirusa. Reiss wskazała również inny możliwy powód tak dużej ilości nekrologów. Z powodu obostrzeń sanitarnych pogrzeby najczęściej odbywają się jedynie w gronie najbliższej rodziny, przez co informacja wydrukowana w gazecie staje się jedynym sposobem na poinformowanie o śmierci bliskiej osoby.

Większą liczbę nekrologów odnotowano nie tylko na łamach „The Boston Globe”. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku „The Times-Picayune | New Orleans Advocate” ukazującego się na terenie Luizjany. Tam w niedzielę opublikowano osiem stron nekrologów, co stanowi wzrost o 200 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. „The Star-Ledger” znane czytelnikom z Newark opublikowało tydzień temu 109 nekrologów na dziewięciu stronach – dla porównania rok temu gazeta dostała zlecenie na 1,5 strony z 17 informacjami tego typu. Podobnie ma się sytuacja w Connecticut. Tamtejszy „Hartford Courant” opublikował w niedzielę 12 stron z nekrologami. – To więcej niż kiedykolwiek widziałem, w niedziele zazwyczaj drukujemy najwyżej trzy, może cztery strony – przyznał Rick Green, asystent redaktora naczelnego.

Przypomnijmy, do tej pory na terenie Stanów Zjednoczonych potwierdzono niemal 800 tys. przypadków koronawirusa oraz około 42 tys. zgonów z powodu COVID-19.

