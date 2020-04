Członkowie ONZ poparli rezolucję. Chodzi m.in. o szczepionkę na koronawirusa

W rezolucji wezwano wszystkie państwa członkowskie ONZ do „niezwłocznego podjęcia kroków, które mają zapobiec ewentualnym spekulacjom i nieuzasadnionemu gromadzeniu zapasów mogących utrudnić dostęp do bezpiecznych, skutecznych i niedrogich leków, szczepionek, środków ochrony osobistej i aparatury medycznej”.

W rezolucji wezwano także do zwiększenia środków finansowych przeznaczanych na badania, których celem jest znalezienie skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 oraz połączenia wysiłków międzynarodowych naukowców na drodze do jej opracowania – podaje „The New York Times”. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Tijjani Muhammad-Bande wysłał w poniedziałek wieczorem list do przedstawicieli 193 państw członkowskich ONZ, w którym przekazał, że nie ma sprzeciwu wobec przyjęcia rezolucji.

Koronawirus na świecie – najnowszy bilans



Dotychczas potwierdzono ponad 2,4 mln przypadków zakażeń koronawirusem na świecie, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 171 tys. Najwięcej zakażeń zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych (792 tys.), Hiszpanii (204 tys.), Włoszech (181 tys.), Francji (155 tys.), Niemczech (147 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (124 tys.). Z kolei najwięcej zgonów potwierdzono w USA (42 tys.), Włoszech (24 tys.), Hiszpanii (21 tys.), Francji (20 tys.) i Wielkiej Brytanii (16 tys.).

