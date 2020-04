Oto jeden z najbardziej pomarszczonych psów świata. Może ważyć nawet 70 kg

Pies Gaston mieszka wraz ze swoim opiekunem na Białorusi. Należy do rasy mastif neapolitański. Zwierzęta te są uznawane za jedne z największych psów na świecie. Dorosły czworonóg może osiągać wagę nawet 60-70 kg, a ich wysokość w kłębie dochodzi do 70 cm. Uwagę zwracają niezwykle silne marszczenia wokół pyska.

Mastify neapolitańskie zostały wyhodowane we Włoszech. Kiedyś wykorzystywano je do walk psów, a obecnie bardzo często pomagają w pilnowaniu i stróżowaniu, ponieważ mają wrodzony instynkt obronny. Co ciekawe, czworonogi te praktycznie nie szczekają - już sam ich rozmiar budzi respekt. Psy tej rasy są łagodne i zrównoważone, ale sprowokowane walczą bezkompromisowo. Warto dodać, że zwierzęta są niezwykle szybkie, czujne i zwinne.

Jednocześnie potencjalny właściciel mastifa neapolitańskiego musi mieć świadomość, że uciążliwe może być obfite ślinienie pupila. Ponadto, nawet 40 proc. psów tej rasy cierpi na dysplazję stawu biodrowego.

