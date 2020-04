Syrena, wypchany kot czy włosy Rzymianki. Muzea pokazały najbardziej przerażające eksponaty

Muzeum Yorkshire kilka dni temu zachęciło do publikowania przez inne placówki najbardziej przerażających i dziwnych eksponatów, oznaczając je na Twitterze hashtagiem #CreepiestObject. Inicjatorzy akcji również przyłączyli się do zabawy, publikując kok włosów martwej Rzymianki datowanych na III lub IV wiek naszej ery. Muzeum narodowe w Szkocji odpowiedziało makabryczną „syreną" , która wyposażona jest w gnijące zęby. Pojawił się również wypchany i zasuszony kot.

Ely Museum



Grant Museum of Zoology



Wakefield Museums & Castles



York Mansion House



Deutsches Historisches Museum



York Castle Museum



Museum of Fear and Wonder



Pitt Rivers Museum



Norwich Castle



Natural Sciences NMSCzytaj także:

Podczas kwarantanny zwierzęta robią dziwne rzeczy. Te zdjęcia to najlepszy dowód