„Czy nam się to podoba, czy nie – świat się zmienił”. Apel Grety Thunberg

– Musimy uporać się z pandemią COVID-19 w tym samym czasie, gdy stawiamy czoła sytuacjom kryzysowym dotyczącym klimatu i środowiska. Musimy poradzić sobie z dwoma kryzysami jednocześnie – powiedziała szwedzka aktywistka. Greta Thunberg podkreśliła, że niezwykle ważne jest to, by wsłuchiwać się w słowa naukowców i innych ekspertów. – Dotyczy to wszystkich kryzysów, niezależnie czy jest to kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa, czy też jest to kryzys klimatyczny, który wciąż trwa i nie zwalnia, nawet w takich czasach – powiedziała 17-latka.

– Czy nam się to podoba, czy nie, świat się zmienił. Wygląda zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu, prawdopodobnie nigdy nie będzie już wyglądał tak samo i będziemy musieli wybrać nową drogę – prognozowała Greta Thunberg.

Koronawirus na świecie – najnowszy bilans

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 2 mln 500 tys. zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków zdiagnozowano w USA (819 tys.), Hiszpanii (208 tys.), Włoszech (183 tys.), Francji (158 tys.), Niemczech (148 tys.) i Wielkiej Brytanii (133 tys.). Bilans ofiar śmiertelnych na świecie przekroczył już 179 tys. Najwięcej zgonów potwierdzono w Stanach Zjednoczonych (45 tys.), Włoszech (24 tys.), Hiszpanii (21 tys.), Francji (20 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (18 tys.).

