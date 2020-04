Amerykański stan pozywa rząd Chin za skutki koronawirusa. „Ukrywali kluczowe informacje”

„Władze chińskie wprowadziły opinię publiczną w błąd, ukrywały kluczowe informacje, aresztowały sygnalistów, mimo coraz liczniejszych dowodów długo wypierały, że dochodzi do zakażeń od człowieka do człowieka, niszczyły ważne badania medyczne, pozwoliły, by miliony ludzi były narażone na wirusa, a nawet ukrywały zapasy sprzętu ochronnego - tym samym doprowadzając do globalnej pandemii, która nie była konieczna i której można było zapobiec” – napisał prokurator Missouri Eric Schmitt w pozwie.

Missouri zarzuca tez chińskim władzom, że na czas nie poinformowały o epidemii Światowej Organizacji Zdrowia, a chińscy przywódcy niewiele zrobili, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, wciąż pozwalając tysiącom ludzi na podróż do i z Wuhan.

To pierwsza taka skarga w USA. Jednak szanse na proces stanu Missouri przeciwko Chinom sa niewielkie. Jak podaje CNN sytujać amerykańskich prawników, prawo amerykańskie stosuje zasadę „immunitetu dla krajów suwerennych” i zabrania wytaczać sprawy sądowe innym krajom.

Pozew stanu Missouri zarzadezanego przez republikańskiego gubernatora wpisuje się w narrację, jaką wobec Chin narzuca amerykański prezydent Donald Trump. Kilka dni Trump zarzucił Chinom tuszowanie rzeczywistych rozmiarów epidemii. Prezydent przekonywał też, że Chiny powinny ponieść konsekwencje wybuchu pandemii koronawirusa, jeśli byłyby za nią „świadomie odpowiedzialne”.

Jak podaje Johns Hopkins University, do tej pory w Missouri potwierdzono 6 210 przypadków koronawirusa i 229 ofiar COVID-19. W całych Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 825 tys. zakażeń. Zmarło ponad 45 tys. osób.

