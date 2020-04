Trump ostro krytykowany przez lekarzy. Sugerował wstrzykiwanie płynu dezynfekującego

Przez ostatnich kilka lat świat zdążył przyzwyczaić się do losowego charakteru sporej części wypowiedzi przywódcy Stanów Zjednoczonych. Tym razem jednak osoby mające pojęcie o temacie zdenerwowały się nie na żarty. Wypowiadane przez prezydenta Trumpa zdania mogłyby przynieść tragiczne skutki, gdyby Amerykanie dali im wiarę i zaczęli próbować terapii rodem nie z laboratoriów i uniwersytetów, a z pomysłowej głowy polityka.

Na transmitowanej w telewizji i internecie konferencji prasowej w sprawie ochrony przed koronawirusem i COVID-19 Donald Trump proponował m.in., by zbadać możliwość leczenia pacjentów poprzez zastrzyki z płynu do dezynfekcji. Wpadł również na pomysł naświetlania ciał chorych promieniami UV, czemu jeszcze podczas konferencji sprzeciwił się obecny na briefingu lekarz. Na wszelki wypadek po wystąpieniu polityka podkreślono również, że koronawirusa z ciała nie powinno wywabiać się przy pomocy... wybielacza.

Skąd w ogóle w bogatej wyobraźni prezydenta pojawiły się takie rozwiązania? Otóż były to wnioski z wysłuchanych wcześniej rządowych wyników badań, które pokazywały, iż koronawirus słabnie szybciej, gdy wystawiony jest na promienie słoneczne i ciepło. Wirusa SARS-COV-2 w probówce w ciągu pięciu minut zabijał też wybielacz oraz alkohol izopropylowy. Prezydent Trump na tej podstawie pozwolił więc sobie na sugestie, by podjąć badania nad wymienionymi substancjami oraz sposobami ich zastosowania w przypadku chorych osób. – Byłoby warto to sprawdzić – mówił w jednej części konferencji. – Myślę, że byłoby świetnie się temu przyjrzeć – dodawał w innym miejscu.

Lekarze po obejrzeniu konferencji Trumpa podkreślali, że jego nieprzemyślane słowa mogą wywołać katastrofalne rezultaty. – Uwaga o wstrzykiwaniu lub połykaniu jakiegokolwiek środka do czyszczenia jest nieodpowiedzialna i groźna – mówił NBC News pulmonolog Vin Gupta. – To popularna metoda stosowana przez samobójców – dodawał. Doktor Kashif Mahmood tweetował, że jako lekarz odradza kuracje podpowiadane przez Trumpa. „Nie bierzcie od niego porad medycznych” – podkreślał. O tym, że wyjątkowo szkodliwe jest już samo wdychanie oparów wybielacza mówił też Bloombergowi ekspert od chorób płuc, John Balmes.Na Twitterze znajdziemy także apele szeregowych lekarzy, apelujących o nie przysparzanie im dodatkowej pracy w i tak już kryzysowej sytuacji.

