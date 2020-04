Porzucił psa na odludziu. Wszystko nagrały kamery

Moment porzucenia psa przez jego właściciela nagrały kamery. Rocket czekał na powrót mężczyzny przez ponad 9 godzin. W końcu po psiaka przyjechały odpowiednie służby. "To absolutnie nie jest ok. Porzucenie biednego, bezbronnego zwierzęcia na pustkowiu i odjechanie, jest okrutne" - czytamy we wpisie organizacji Oklahoma Animal Alliance na Facebooku.

Podkreślono, że o ile zrozumiałe jest, że ludzie mogą mieć teraz problem z opieką nad zwierzętami, są jednak różne organizacje i miejsca, gdzie powinien trafić w takiej sytuacji zwierzak. "Ten biedny pies został zabrany na wieś i porzucony przez kogoś, komu prawdopodobnie ufał. Pies czekał 9 godzin na powrót tej osoby" - czytamy.

W czwartek biuro szeryfa hrabstwa Tulsa poinformowało na Facebooku, że mężczyzna, który porzucił szczeniaka został zidentyfikowany i odpowie za swoje zachowanie.

Czytaj także:

Buldożek podbija sieć. Jego smutna mina z powodu kwarantanny chwyta za serce