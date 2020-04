Mężczyźni powinni chodzić na zakupy, bo kobiety są niezdecydowane? Burmistrz w ogniu krytyki

Na zorganizowanej w czwartek 23 kwietnia konferencji prasowej burmistrz Osaki Ichiro Matsui zasugerował, że mężczyźni jako klienci sklepów stwarzają potencjalnie mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, ponieważ w porównaniu z kobietami spędzają w nich mniej czasu. – Kobiety więcej czasu poświęcają na zakupy, ponieważ przeglądają różne produkty i zastanawiają się, która opcja jest najlepsza – powiedział Ichiro Matsui. – Mężczyźni szybko chwytają to, co mają do kupienia i nie ociągają się w supermarkecie – dodał.

Słowa burmistrza wywołały ostrą reakcję internautów. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych zarzucili mu seksizm, podkreślając, że styl jego wypowiedzi jest nie do zaakceptowania. Inni z kolei sugerowali, że burmistrz pewnie nigdy nie był zmuszony robić samodzielnie zakupów. W podobnym tonie wypowiedział się popularny japoński dziennikarz. Shoko Egawa napisał na Twitterze, że „ludzie, którzy nic nie wiedzą o codziennym życiu, nie powinni komentować”.

Dotychczas w Japonii potwierdzono ponad 12,3 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 320. W kraju wyzdrowiało ponad 1,4 tys. pacjentów, a stan kolejnych 259 lekarze oceniają jako poważny bądź krytyczny.

Czytaj także:

32-latek zmarł z powodu koronawirusa. Zostawił przejmującą notatkę dla najbliższych