Dramatyczna historia 29-latki. Zmarła na koronawirusa sześć dni po porodzie

Test potwierdzający zakażenie koronawirusem Fozia Hanif otrzymała na krótko przed swoimi 29 urodzinami. Jak informuje The Guardian, w związku z występującymi u kobiety objawami doszło do przedwczesnego porodu. Kobieta urodziła synka na początku kwietnia. Nie mogła go wówczas jednak wziąć na ręce, a otrzymała jedynie jego wydrukowane zdjęcie. – Była bardzo szczęśliwa – przekazał mąż kobiety. Zaledwie sześć dni po porodzie kobieta zmarła. – Trzymała to zdjęcie i mówiła: „Patrz, to nasze dziecko. Niedługo wrócimy do domu”. Wtedy rozmawiałem z nią po raz ostatni – relacjonował dalej poruszony mężczyzna.

Jak relacjonuje The Guardian, początkowo wydawało się, że Fozia Hanif, która urodziła syna 2 kwietnia, wygrywa z chorobą. Lekarze podjęli wówczas decyzję o przeniesieniu jej na oddział rekonwalescencji. Niestety, po krótkim czasie stan kobiety znacznie się pogorszył i trafiła na oddział intensywnej terapii. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się uratować kobiety. Dotychczas na świecie potwierdzono 2,8 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 197 tys.

