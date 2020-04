To jeden z najcięższych psów na świecie. Może ważyć nawet 100 kg!

Owczarki kaukaskie - jak sama nazwa wskazuje - zostały wyhodowane na Kaukazie. Rasa ta jest zaliczana do grupy molosów w typie górskim. Pierwotnie ich głównym zadaniem była obrona owiec przed drapieżnikami. W czasie zimnej wojny psy te pomagały żołnierzom i milicjantom. Po wybudowaniu Muru Berlińskiego ich rola nieco się zmieniła - obecnie są traktowane głównie jako psy stróżujące i obronne. Aby móc prawidłowo funkcjonować, muszą mieć zapewnioną dużą dawkę ruchu.

Duże owczarki kaukaskie są niezależne i pewne siebie. Są to bardzo wierne psy, które szybko przywiązują się do właściciela. Mają bardzo silny instynkt posiadania, a jednocześnie są przyjaźnie nastawione do swoich opiekunów. W Polsce znajdują się na liście ras agresywnych. Owczarek kaukaski to również jedna z najcięższych ras świata. Dorosły osobnik może ważyć 100 kg, a jego wysokość w kłębie może sięgać nawet 78 cm.

Uwagę zwraca ich grube, gęsto futro, które sprawia, że niektóre czworonogi wyglądają jak małe niedźwiedzie. Owczarki kaukaskie charakteryzują się dobrym zdrowiem i odpornością na choroby. Jak wiele większych ras mogą być narażone na dysplazję stawów.

