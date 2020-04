Modelka nazwała pandemię koronawirusa „prezentem”. „Cholerna idiotka”

22 kwietnia co rok obchodzimy Dzień Ziemi. Elyse Knowles z tej okazji udzieliła wywiadu „A Conscious Collection", w którym mówiła o planecie, a także odniosła się do zagrożenia epidemiologicznego wywołanego przez pandemię COVID-19. – Podczas gdy rozprzestrzenianie się koronawirusa jest druzgocące na niezliczone sposoby, jeśli szukamy czegoś pozytywnego – znajdziemy prezent, który otrzymaliśmy od naszej planety – powiedziała modelka. Elyse Knowles udzielała tego wywiadu w środę. Wtedy na świecie potwierdzonych było ponad 2,5 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 178 tys.

„Brak szacunku. To po prostu bezmyślność”

W mediach społecznościowych na modelkę spadła fala krytyki. „Ludzie stracili życie. To nie jest prezent od planety. To tragiczna choroba zabijająca tysiące. Idiotyczne komentarze”, „Powiedz to rodzinom zmarłych. Cholerna idiotka”, „Brak szacunku. To po prostu bezmyślność” – komentowali wstrząśnięci internauci. Co ciekawe, pojawiały się także pozytywne opinie. „Prawdopodobnie nie tak powinnaś to powiedzieć, ale masz rację. Niezwykle smutne i niefortunne jest to, że dochodzi do zgonów, ale fakty mówią same za siebie: obecnie odnotowuje się spadek poziomu zanieczyszczenia”, „Ludzie są plagą planety i teraz w czasach »społecznej kwarantanny« zaczyna się ona powoli leczyć zanim zaczniemy ją znowu niszczyć” – czytamy w komentarzach.

Czytaj także:

Tak wygląda walka z koronawirusem. Wstrząsające zdjęcia wycieńczonych lekarzy