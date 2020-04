Para z Kalifornii mieszka z ogromnym żółwiem. Dopasowują do niego swoje stylizacje

Kasey i Daniel w mediach społecznościowych publikują swoje zdjęcia wraz z 4-letnim żółwiem. Nie są to jednak zwyczajne fotografie, a takie które wymagają odpowiedniego planu, przygotowania konkretnych rekwizytów. Para 33-latków z Kalifornii przebiera Ethel w stroje, które pasują do ich stylizacji. – Widziałam trend na Instagramie, w którym rodziny z dziećmi robiły zdjęcia w pasujących strojach. Pomyślałam, że byłoby zabawnie zrobić to samo, ale z naszym żółwiem – powiedziała w jednym z wywiadów Kasey.

W mediach społecznościowych kreatywną parę i żółwia obserwuje już pokaźne grono internautów. Ponad 45 tys. użytkowników Instagrama niemalże z zapartym tchem śledzi życie tria i wyczekuje realizacji kolejnych pomysłów, nie ustając jednocześnie w ich komplementowaniu. „Jesteście wspaniali”, „Liczy się pomysł i realizacja”, „Dziękuję za dobre rozpoczęcie dnia” – czytamy w komentarzach. Co ciekawe, para wpadła na ten niecodzienny pomysł nie w czasach „społecznej kwarantanny” w dobie koronawirusa, a wiele miesiący wcześniej. Zobaczcie ich najciekawsze propozycje.

