Tańczący grabarze z Ghany hitem internetu w czasie pandemii. „Zostań w domu lub zatańcz z nami”

Od marca jednym z najpopularniwejszych internetowych memów stał się mem nazywany „coffin dance” (taniec z trumną), czy „Astronomia” od tytułu wykorzystanego w nim utworu. Media społecznosciowe zalała fala filmów, na których najpierw widać nagrania ze zdarzeń, które sa pechowe lub muszą skończyć się niepowodzeniem (na przykład nieudane tricki i akrobacje zagrażające zdroiwu, nagłe wypadki, dramatyczne sceny filmowe i.t.p.).

W kluczowym momencie przed pokazaniem skutków takiego zdarzenia pierwotne nagranie jest ucinane, a w film wmontowywany jest fragment z nietypowego pogrzebu z tańczącymi grabarzami z Ghany. W tle słychać zaś charakterystyczną melodię utworu „Astronomia” rosyjskiego producenta Tony'ego Igy'ego w wersji zremiksowanej przez holenderski duet Vicetone.

Popularność mema została tez wykorzystana w tradycyjnych obrazkowych memach i akcjach promujacych zostawanie w domu w czasie pandemii koronawirusa.

Galeria:

Grabarze z Ghany i „coffin dance”. Najlepsze memy

Kim są tańczący grabarze?

W 2016 i 2017 roku informacja o nietypowych pogrzebach w Ghanie obiegła świat. To właśnie z materiały opublikowanego m.in. przez BBC pochodzi większość scen używanych w memach. W oryginalnych nagraniach grabarze nie tańczą do utworu Astronomia, ale używana do ich choregorafii muzyka jest niewątpliwe radosna i taneczna.

Okazuje się jednak, że pogrzeb przypominający show nie jest tradycyjnym obrzędem funkcjonującym w Ghanie od setek lat. I o ile pogrzeby w wielu państwach Afryki rzeczywiscie są często o wiele bardziej „radosne” niż w Polsce, bo podkreśla się w nich przejście zmarłej osoby do lepszego świata, to firma proponująca swoim klientom skomplikowane choreografie taneczne funkcjonuje w tym kraju zaledwie od kilkunastu lat.

Założył ją w 2007 roku przedsiębiorca pogrzebowy Benjamin Aidoo, który przyznaje, że firma powstała, kiedy zbierał pieniądze na opłacenie czesnego. Zaczął on proponować klientom wyjątkowy pogrzeb bardziej przypominający show, który zdecydowanie odróżniał jego przedsiębiorstwo pogrzebowe od konkurencji.

Coraz więcej osób zaczęło być zainteresowanych ofertą niezwykłych pogrzeów, a Aidoo rozbudowywał swoją firmę. W 2017 roku zatrudniał ponad 100 osób. – Nie robimy tego ani z pobudek religijnych, ani z tradycji. Także nie wiemy do czego to przyporządkować, ale wygląda na to, że ten zwyczaj pozostanie – mówił jeden z klientów firmy cytowany przez Deutche Welle. Inna kobieta powiedziała, ze wynająła firmę Aidoo, bo jej zmarła matka uwielbiała tańczyć i w ten sposób chciała uczcić jej pogrzeb.

Tańczacy grabarze ostrzegają przed pandemią

W ostatnich dniach Aidoo odnotował popularność nowych memów i odniósł sie do niej w mediach. „To trochę przerażające, ale także zabawne”, powiedział 32-tatek cytowany Washington Post. Przedsiębiorca pogrzebowy przewiduje, że po wygaśnięciu pandemii jego firma na fali popularności zdobędzie nowe rynki. W naiwązaniu do koronawirusa przedsiębiąrca był też pytany, co powiedziałby ludziom, którzy nie chcą zostać w domu. Odparł: „Zamierzamy z nimi zatańczyć”.

W podobny sposób mem wykorzytała tez kolumbijska policja ostrzegajac swoich obywateli przed wychodzeniem z domu poprzez odtworzenia tańcu grabarzy na ulicach miasta Quibdó. Na fali popularnosci mema pojawiły się także obrazki przedstawiajace grabarzy z Ghany z ostrzeżeniami „Zostań w domu lub zatańcz z nami”.

Do memów odnieśli się także muzycy z Vicetone, których remix jest używany w memach. Nagrali film, w którym w tle granego utworu pojawiają się tancerze z Ghany, a na swoim profilu publikują i najlepsze ich zdaniem memy, historię tworzenia utworu, czy najnowsze statystyki jego popularności, która za sprawą mema znaczaco się zwiekszyła.

Czytaj także:

Kwarantanna i kilka dodatkowych kilogramów? Zobaczcie najśmieszniejsze MEMY