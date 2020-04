Dobre wieści z Włoch. Spadek zachorowań na COVID-19, mniej pacjentów na OIOM-ach

Od początku trwania epidemii we Włoszech zdiagnozowano 199 414 osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, 26 977 spośród nich zmarło. Za wyleczone uznano 66 624 osoby. Oznacza to, że obecnie we Włoszech jest 105 813 zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarły 333 osoby, to wzrost w porównaniu do niedzieli, kiedy to zanotowano 260 zgonów.

Obrona Cywilna podkreśla jednak, że są także pozytywne informacje – od wczoraj 1 696 osób uznano za wyleczone. Utrzymuje się tendencja spadkowa, jeśli chodzi o osoby hospitalizowane na oddziałach intensywnej terapii. Obecnie to 1 956 pacjentów, o 53 mniej niż wczoraj. Łącznie w szpitalach przebywają 20 353 osoby, o 1 019 mniej od wczoraj. To zarazem najniższa liczba od początku stanu wyjątkowego we Włoszech. Aż 82 504 chorych przebywa w warunkach izolacji domowej, co stanowi 78,9 proc. chorych.

W ciągu doby wykonano 32 003 testy, z czego 1 739 dało wynik dodatni (to mniej niż w niedzielę, gdy mowa była o 2 324 nowych zachorowaniach).

