Nagi protest lekarzy w dobie koronawirusa. „Jesteśmy bezbronni”

Dotychczas w Niemczech potwierdzono ponad 158 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, co sprawia, że ten kraj znajduje się na piątym miejscu pod względem liczby zdiagnozowanych zachorowań. W Niemczech bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 6,1 tys., a stan kolejnych 2,4 tys. pacjentów lekarze oceniają jako poważny lub krytyczny.

„Nagość ma symbolizować, że jesteśmy bezbronni”

Niemieccy medycy postanowili zorganizować protest, który przybrał nietypową formę. Pracownicy służby zdrowia protestują nago. – Nagość ma symbolizować, że jesteśmy bezbronni, bez ochrony – powiedział Ruben Bernau, lekarz rodzinny z Niemiec, którego słowa cytuje „Bild”. Uczestnicy akcji alarmują, że niesłychanie ważna w walce z koronawirusem jest odzież ochronna. „Jesteśmy waszymi lekarzami rodzinnymi. Aby pracować w bezpieczny sposób, potrzebujemy sprzętu ochronnego. Jeśli nam go zabraknie, a mamy go mało, wyglądamy tak" – czytamy w jednym z wpisów na Twitterze.

Merkel mówi o początkowej fazie epidemii

– Stąpamy po cienkim lodzie, a nawet najcieńszym – powiedziała w ubiegły czwartek 23 kwietnia Angela Merkel w Bundestagu, odnosząc się do rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Kanclerz zaapelowała do rodaków o dyscyplinę w stosowaniu się do zaleceń i wprowadzonych w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne obostrzeń. Zaznaczyła także, że wszyscy musieliśmy się nauczyć żyć w nowej rzeczywistości. – Nie żyjemy w końcowej fazie pandemii, ale wciąż na jej początku – przestrzegała niemiecka polityk. – Jeśli wykażemy największą możliwą wytrzymałość i dyscyplinę na początku tej pandemii, będziemy mogli wrócić do życia gospodarczego, społecznego i publicznego szybciej i w sposób zrównoważony – prognozowała Angela Merkel.

