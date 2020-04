Reporter pojawił się na wizji w marynarce, ale bez spodni. Jego wpadkę zobaczyły tysiące

Wielu z nas odgraża się, że na kolejnej wideokonferencji przed Zoomem, Skypem czy na WhatsAppie pojawimy się ubrani jedynie od góry do dołu. Stosowny żart z tego pomysłu robili ostatnio m.in. pracownicy Netfliksa. Ostatecznie jednak większość rezygnuje, by nie kusić losu i nie narażać się na pośmiewisko w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Wydawałoby się, że zwłaszcza dziennikarze występujący na żywo przed milionami widzów powinni zadbać o tego typu zabezpieczenie. Jeżeli przypadek Willa Reeve'a nie został przez niego wyreżyserowany i obliczony na podbicie popularności, to mamy tu do czynienia z wyjątkowo niefrasobliwym reporterem.

Reeve popis swojej pomysłowości dał we wtorek 28 kwietnia w programie „Good Morning America”. Jego materiał dotyczył aptek, które dostarczają zakupów klientom za pomocą dronów. Pozornie wszystko było w porządku: dziennikarz zadbał o elegancki garnitur i umieszczenie w kadrze jak największej ilości książek. Efekt został jednak błyskawicznie utracony, kiedy tylko lekko zmienił swoje ustawienie. Widzowie mogli dostrzec jego gołe nogi i uświadomić sobie, że Reeve nie włożył spodni. Przyłapany na Twitterze, szybko zapewnił, że miał na sobie szorty.

