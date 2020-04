Setki żałobników na pogrzebie rabina. Burmistrz Nowego Jorku grozi aresztowaniami

We wtorek w dzielnicy Williamsburg w Nowym Jorku odbył się pogrzeb żydowskiego rabina Chaima Mertza. Duchownego postanowiło pożegnać przynajmniej kilkuset żałobników, wśród których było wielu ortodoksyjnych Żydów. Duża część z żałobników była stłoczona i nie zachowała wymaganych odstępów.

Na miejscu pojawiła się też policja i burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Ten ostatni skomentował wydarzenie na Twitterze i zapowiedział politykę „zero tolerancji” wobec zgromadzeń w trakcie trwania epidemii.

„ To co dziś w nocy zdarzyło się w Williamsburg jest absolutnie niedopuszczalne: duże zgromadzenie na pogrzebie w środku pandemii. Kiedy to usłyszałem, sam tam poszedłem, aby upewnić się, że tłum się rozproszy. To, co zobaczyłem, nie będzie tolerowane, dopóki walczymy z koronawirusem ” – napisał de Blasio. „ Moje przesłanie do społeczności żydowskiej i wszystkich innych społeczności jest proste: minął czas na ostrzeżenia – dodał w kolejnym wpisie.

Burmistrz poinformował, że poinstruował policję, aby natychmiast upominała, a nawet aresztowała ludzi, którzy gromadzą się w dużych grupach. „ Chodzi o powstrzymanie tej choroby i ratowanie życia. Kropka ” – podkreślił burmistrz. „ Rozumiem instynkt, żeby zbierać się w żałobie. Ale duże zgromadzenia doprowadzą tylko do większej liczby zgonów i większej liczby rodzin pograzonych w żałobie ” – dodał ogłaszając politykę „zero tolerancji”.

CNN dowiedziało się, że w trakcie samego pogrzebu nowojorska policja nie wystawiał mandatów, ani nie aresztowała żadnego z żałobników.

Burmistrz krytykuje Żydów, Żydzi krytykują burmistrza

Poszczególni przedstawiciele społeczności żydowskiej ostro skrytykowali wypowiedź burmistrza. Zarzucają mu, że uogólnia działania niewielkiej grupki ludzi na całą społeczność, gdy łamanie zasad zdarza się w całym mieście. „ W Nowym Jorku jest milion Żydów. Nieliczni, którzy nie zachowują dystansu społecznego, powinni zostać ostrzeżeni, ale uogólnienie na całą populację jest oburzające ” napisał na Twitterze Jonathan Greenblatt, prezes Ligi przeciw Zniesławieniom. „ To niszczy jedność naszego miasta potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek ” – dodał.

Burmistrza skrytykował też nowojorski radny Kalman Yeger. „ Potępienie całej naszej społeczności przez jedną grupę ludzi jest czymś, czego nie zrobiłbyś żadnej innej grupie etnicznej. Znam cię wystarczająco długo, aby wiedzieć, że o tym wiesz ” – zwrócił się do de Blasio.

Podobnych głosów wśród przedstawicieli nowojorskiej społeczności żydowskiej pojawiło się więcej.

Czytaj także:

Dlaczego gromadzenie się w grupach jest teraz złym pomysłem?