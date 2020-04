Zakażeni turyści składają pozew przeciwko władzom Tyrolu. „Choruję z powodu chciwości i ignorancji”

Jak informuje „Financial Times”, setki osób, w tym wielu turystów z Niemiec zamierza wystąpić z pozwem zbiorowym przeciwko lokalnym władzom austriackiego Tyrolu. Popularny austriacki kurort Ischg mógł być jednym z największych ognisk koronawirusa w Europie na samym początku epidemii. Setki turystów, którzy przebywali tam na nartach, zachorowało i przywiozło wirusa do swoich krajów od Izraela do Singapuru.

„Chciwość, ignorancja i arogancja tylko powodują, że choruję” – twierdzi Ludger Görg, Niemiec, który w marcu zakaził się koronawirusem w Ischgl. On także zamierza dołączyć do pozwu zbiorowego przeciwko tyrolskim władzom.

Pozew organizuje Peter Kolba, szef Austriackiego Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów (VSV). „Uważamy, że lokalne władze ostrzegały ludzi za późno, a hotele i bary zamykały zbyt późno ze względów ekonomicznych” – stwierdził Kolba cytowany przez „Financial Times”.

24 marca VSV złożyło do prokuratury zawiadomienie i oskarżyło samorząd Tyrolu o „nieumyślne narażenie ludzi na zakażenie chorobami zakaźnymi”, a następnie przystąpiło do poszukiwania turystów, którzy wypoczywali w kurorcie i zostali zakażeni. 285 wczasowiczów, w tym 90% Niemców, przyłączyło się do pozwu jako osoby prywatne. Kolba informuje, że dostał pełnomocnictwa od kolejnych 600 osób, a ok. 5000 osób dołączyło do grupy zainteresowanej sprawą. Suma roszczeń moze wynieść nawet 5 milionów euro.

